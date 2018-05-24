Птицы, Сергей Прокофьев и Илон Маск: челябинские активисты превращают ржавые трансформаторные ящики в арт-объекты

Участники проекта «Челябинский урбанист» 24 мая нарисовали на трансформаторном шкафу, расположенном на одной из улиц города, портрет основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска. Идею для рисунка выбирали жители Челябинска. По словам основателя «Челябинского урбаниста» Льва Владова, Маск — живая легенда и один из немногих людей в мире, кто толкает человечество в будущее.

Портрет Илона Маска «Челябинский урбанист»

Участники «Челябинского урбаниста» начали расписывать старые ящики в 2017 году. Активисты очищали их от объявлений и ржавчины, а приглашенные художники превращали их в арт-объекты и покрывали антивандальным лаком. Власти Челябинска одобрили инициативу «Челябинского урбаниста», однако не выделили ему финансирования — проект существует на пожертвования горожан. Меньше чем за год активистам удалось преобразить более 20 ящиков.

Ящик до вмешательства активистов «Челябинский урбанист» Готовая работа «Челябинский урбанист»

Лев Владов

Основатель проекта «Челябинский урбанист»

Я ходил по городу, думал, как начать избавлять его от уныния и серости. На каждом перекрестке Челябинска я видел ужасные ржавые коммуникационные шкафы. Я видел где-то в интернете, что их превращают в арт-объекты. И, мол, есть такая практика, что вандалы начинают их обходить стороной. Я позвонил главе района, рассказал свою идею. Он согласовал ее с собственниками шкафов — ГИБДД и «Ростелекомом».

Мы начали это меньше года назад. Эксперимент успешный — ящики стоят чистыми, без объявлений. В этом году мы решили продолжить проект и сделать столько, сколько сможем и насколько [нас] поддержат горожане. Мы собираем деньги на каждый шкаф, любой человек может сделать нам пожертвование.

Проект безумно нравится всем жителям. Им мы пытаемся подбодрить горожан, сказать, что еще не все смирились с разрухой и серостью города и что люди готовы собственными силами и деньгами доказывать это.

Один шкаф коммунальщики случайно закрасили. Просто шел работник с ведром краски и закрашивал все, что видел, — думаю все знают, как это бывает у нас в стране.

«Челябинский урбанист» «Челябинский урбанист»