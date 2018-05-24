Птицы, Сергей Прокофьев и Илон Маск: челябинские активисты превращают ржавые трансформаторные ящики в арт-объекты
Участники проекта «Челябинский урбанист» 24 мая нарисовали на трансформаторном шкафу, расположенном на одной из улиц города, портрет основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска. Идею для рисунка выбирали жители Челябинска. По словам основателя «Челябинского урбаниста» Льва Владова, Маск — живая легенда и один из немногих людей в мире, кто толкает человечество в будущее.
Участники «Челябинского урбаниста» начали расписывать старые ящики в 2017 году. Активисты очищали их от объявлений и ржавчины, а приглашенные художники превращали их в арт-объекты и покрывали антивандальным лаком. Власти Челябинска одобрили инициативу «Челябинского урбаниста», однако не выделили ему финансирования — проект существует на пожертвования горожан. Меньше чем за год активистам удалось преобразить более 20 ящиков.
Лев Владов
Основатель проекта «Челябинский урбанист»
Я ходил по городу, думал, как начать избавлять его от уныния и серости. На каждом перекрестке Челябинска я видел ужасные ржавые коммуникационные шкафы. Я видел где-то в интернете, что их превращают в арт-объекты. И, мол, есть такая практика, что вандалы начинают их обходить стороной. Я позвонил главе района, рассказал свою идею. Он согласовал ее с собственниками шкафов — ГИБДД и «Ростелекомом».
Мы начали это меньше года назад. Эксперимент успешный — ящики стоят чистыми, без объявлений. В этом году мы решили продолжить проект и сделать столько, сколько сможем и насколько [нас] поддержат горожане. Мы собираем деньги на каждый шкаф, любой человек может сделать нам пожертвование.
Проект безумно нравится всем жителям. Им мы пытаемся подбодрить горожан, сказать, что еще не все смирились с разрухой и серостью города и что люди готовы собственными силами и деньгами доказывать это.
Один шкаф коммунальщики случайно закрасили. Просто шел работник с ведром краски и закрашивал все, что видел, — думаю все знают, как это бывает у нас в стране.