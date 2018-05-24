Стриминговый сервис Netflix показал первые кадры мультсериала «Разочарование» Мэтта Грейнинга, создателя «Симпсонов» и «Футурамы».

Сериал расскажет о приключениях белокурой принцессы Бин, страдающей алкоголизмом, и ее помощниках — демоне Люси и эльфе Эльфо.

Главных героев «Разочарования» озвучили комики Эбби Джейкобсон, Нат Факсон и Эрик Андре. Также в создании мультсериала приняла участие британская комик-группа «Майти Буш».

Первый сезон выйдет в Netflix 17 августа 2018 года. В нем будет 10 серий.