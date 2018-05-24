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«Братья Систерс»: трейлер вестерна с Джейком Джилленхолом и Хоакином Фениксом
Вышел трейлер фильма «Братья Систерс», снятого по одноименному роману номинанта Букеровской премии Патрика Девитта. Картина рассказывает о двух братьях, которым дают задание найти и убить нечестного золотоискателя.
Главные роли в «Братьях Систерс» исполнили Джейк Джилленхол, Хоакин Феникс, Джон Си Райли и Рутгер Хауэр. Режиссер — француз Жак Одиар («Читай по губам», «Пророк»).
Премьера картины назначена на январь 2019 года.