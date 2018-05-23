Индийские ученые исследовали «антигравитационный наклон» Майкла Джексона. Говорят, выполнить его невозможно
Индийские нейрохирурги Сандип Махиндра и Манджул Трипати заинтересовались «антигравитационным наклоном» Майкла Джексона. В клипе «Smooth Criminal» певец и другие танцоры наклоняются на 45° с выпрямленным телом. В статье, опубликованной в Journal of Neurosurgery: Spine, Махиндра и Трипати подробно объяснили, почему такой наклон невозможен. Но Джексон его все же делал. Ему помогали специальные туфли, позволяющие закрепиться на сцене. Но даже с таким приспособлением, предупредили Махиндра и Трипати, попытка выполнить «антигравитационный наклон» без подготовки может привести к серьезным травмам.
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Ученые признали "антигравитационный наклон" Джексона невозможным
Индийские нейрохирурги заинтересовались «антигравитационным наклоном» Майкла Джексона. Ученые подробно объяснили, почему такой наклон невозможен. Но Джексон его все же делал. В специальных туфлях.Опубликовано Meduza 23 мая 2018 г.