Индийские ученые исследовали «антигравитационный наклон» Майкла Джексона. Говорят, выполнить его невозможно

Индийские нейрохирурги Сандип Махиндра и Манджул Трипати заинтересовались «антигравитационным наклоном» Майкла Джексона. В клипе «Smooth Criminal» певец и другие танцоры наклоняются на 45° с выпрямленным телом. В статье, опубликованной в Journal of Neurosurgery: Spine, Махиндра и Трипати подробно объяснили, почему такой наклон невозможен. Но Джексон его все же делал. Ему помогали специальные туфли, позволяющие закрепиться на сцене. Но даже с таким приспособлением, предупредили Махиндра и Трипати, попытка выполнить «антигравитационный наклон» без подготовки может привести к серьезным травмам.