30-летний американец отказывался съезжать от родителей, несмотря на их уговоры и деньги. Выселить его помог только суд

Жители Нью-Йорка Марк и Кристина Ротондо несколько месяцев пытались уговорить своего 30-летнего сына Майкла начать самостоятельную жизнь и выехать из их дома. Не помогла даже попытка «подкупить» его — и семейной паре пришлось обратиться в суд.

Майкл рассказал журналистам, что жил у родителей последние восемь лет — с тех пор, как потерял работу. Во время слушаний выяснилось, что Майкл Ротондо не помогал родителям по дому и не делил с ними расходы, так как этого «никто от него не ожидал». Сын считал, что не был обузой в доме, так как сам о себе заботился: родителям не приходилось его кормить или стирать его вещи. При этом отношения с родителями у него плохие и они не разговаривают.

In a real-life case of "Failure to Launch," parents go to court to boot 30-year-old son from New York home https://t.co/e2W7v0dUEq pic.twitter.com/ksDqWrgVsE — The Guardian (@PEIGuardian) May 22, 2018

Перед тем, как подать в суд на сына, Марк и Кристина написали ему пять записок. Первая датирована 2 февраля 2018 года. В ней говорилось: «Мы решили, что ты должен немедленно покинуть этот дом. У тебя есть 14 дней. У тебя не будет права вернуться. Мы примем все необходимые меры, чтобы обеспечить исполнение этого решения».

Вторая записка была написана 13 февраля. В ней уже говорилось, что Майкл должен съехать до 15 марта. Еще через пять дней родители предложили сыну 1100 долларов, чтобы он мог найти себе новое жилье.

В этой записке также содержались советы — отобрать вещи, которые нужны ему для жизни и работы, продать все остальные, найти работу и, если понадобится, попросить у матери помощи в поисках жилья.

5 марта родители написали, что не видят признаков, указывающих на то, что Майкл собирается съехать 15-го. Наконец, в пятой записке от 30 марта Марк и Кристина предлагали сыну деньги на ремонт его машины, стоящей во дворе.

Майкл Ротондо взял предложенные ему 1100 долларов, но из дома так и не съехал. Деньги, по его словам, он потратил на текущие нужды.

State Supreme Court Judge Donald Greenwood tells 30 year old Michael Rotundo that he must leave his parents Camillus home. pic.twitter.com/EWmmw2aYGB — Brandon Roth (@BrandonRothCNY) May 22, 2018

В суде Майкл сослался на судебное решение 2006 года, из которого следует, что его, как члена семьи, могут выселить, только предупредив за полгода до этого. Судья Дональд Гринвуд похвалил Ротондо за подготовку, но аргумент отклонил — и потребовал, чтобы тот немедленно съехал из дома родителей.

Марк и Кристина Ротондо хотят продать большой дом, в котором они жили с сыном, и купить квартиру поменьше. Их сын объявил, что недоволен решением суда и намерен подать апелляцию.