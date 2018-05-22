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«Теперь в джунглях небезопасно»: вышел первый трейлер «Маугли»
Студия Warner Bros. опубликовала первый трейлер фильма «Маугли» — экранизации «Книги джунглей» Редьярда Киплинга.
Фильм расскажет о мальчике по имени Маугли, который живет в индийских джунглях под опекой волков, медведя Балу и пантеры Багиры.
Главную роль в картине исполнил Роэн Чанд. Зверей озвучили Бенедикт Камбербэтч, Кейт Бланшетт, Кристиан Бэйл, Энди Серкис и Питер Муллан. Режиссер — Энди Серкис.
В российский прокат «Маугли» выйдет 18 октября 2018 года.