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«Теперь в джунглях небезопасно»: вышел первый трейлер «Маугли»

Meduza
07:52, 22 мая 2018

Студия Warner Bros. опубликовала первый трейлер фильма «Маугли» — экранизации «Книги джунглей» Редьярда Киплинга.

Фильм расскажет о мальчике по имени Маугли, который живет в индийских джунглях под опекой волков, медведя Балу и пантеры Багиры.

Главную роль в картине исполнил Роэн Чанд. Зверей озвучили Бенедикт Камбербэтч, Кейт Бланшетт, Кристиан Бэйл, Энди Серкис и Питер Муллан. Режиссер — Энди Серкис.

«Маугли». Дублированный трейлер
WBRussia
«Маугли». Трейлер
Warner Bros. Pictures

В российский прокат «Маугли» выйдет 18 октября 2018 года.

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