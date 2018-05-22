Lego выпустил набор с техникой для раскопок. Палеонтологи ужасно расстроились

Компания Lego представила серию «City» с техникой для палеонтологических раскопок. В наборы входят вертолеты, снегоходы, грузовики, гусеничные тракторы, а также фигурки мамонтов, саблезубых тигров и медведей.

Ученые раскритиковали новую серию Lego. Они считают, что компания неправдоподобно изобразила работу археологов и палеонтологов. По словам британского палеобиолога Виктории Хэрридж, в действительности ее работа намного грязнее и мрачнее, а вмерзших в лед животных никогда не находят в первозданном виде — они больше похожи на зомби.

Обзор конструктора Lego «City» Spielwaren Vordermaier

Как рассказал куратор естественной истории в музее Плимута Ян Фридман, исследователи, работающие в условиях вечной мерзлоты, используют кирки, лопаты и сани с собаками. По его словам, ученым не хватает финансирования на использование современной техники. С ним согласен Марк Карнэлл из Оксфордского музея естествознания. Он заявил, что любой палеонтолог позавидовал бы технике и инструментам из набора «City».

Несмотря на критику, Хэрридж и Фридман рады, что Lego выпускает серию, посвященную археологии и палеонтологии.