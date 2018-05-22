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«Город лжи»: трейлер фильма про убийство Тупака и Notorious B.I.G. (с Джонни Деппом!)
Вышел трейлер фильма «Город лжи» с Джонни Деппом в главной роли.
Картина рассказывает о детективе Расселе Пуле, который спустя много лет возвращается к расследованию убийства легендарных рэперов Тупака Шакура и Notorious B.I.G.
Помимо Деппа в фильме снялись Форест Уитакер, Тоби Хасс и Дэйтон Калли. Режиссер — Брэд Фурман («Линкольн для адвоката»).
Премьера «Города лжи» состоится 7 сентября 2018 года. Выйдет ли картина в российский прокат, неизвестно.