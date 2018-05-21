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Японец мастерит острые ножи из всего, что попадется под руку. Даже из желе!

Meduza
14:26, 21 мая 2018

Японский видеоблогер, ведущий на ютьюбе канал Kiwami japan, постоянно мастерит острые ножи из подручных материалов. Его последняя работа — нож из желе!

Нож из желе
圧倒的不審者の極み!

Kiwami japan взял несколько маленьких упаковок с желе, растопил их содержимое, придал получившейся массе форму тонкой пластинки и вырезал фигуру в форме ножа. Затем он высушил эту фигуру, оставив ее на сутки на очистителе воздуха, и наточил острие.

Получившийся нож смог легко разрезать бумагу и огурец. В финале видео Kiwami japan растопил орудие и разлил получившийся желатин обратно в упаковки.

Блогер ведет топ самых острых своих ножей, сделанных не из металла. Нож из желе оказался на третьем месте. Выше него — ножи из пасты и углеволокна.

Нож из пасты
圧倒的不審者の極み!
Нож из углеродной ткани
圧倒的不審者の極み!

Еще Kiwami japan создавал ножи из шоколада, дерева и льда.

Нож из шоколада
圧倒的不審者の極み!
Нож из дерева
圧倒的不審者の極み!
Нож изо льда
圧倒的不審者の極み!
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