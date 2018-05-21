Японец мастерит острые ножи из всего, что попадется под руку. Даже из желе!
Японский видеоблогер, ведущий на ютьюбе канал Kiwami japan, постоянно мастерит острые ножи из подручных материалов. Его последняя работа — нож из желе!
Kiwami japan взял несколько маленьких упаковок с желе, растопил их содержимое, придал получившейся массе форму тонкой пластинки и вырезал фигуру в форме ножа. Затем он высушил эту фигуру, оставив ее на сутки на очистителе воздуха, и наточил острие.
Получившийся нож смог легко разрезать бумагу и огурец. В финале видео Kiwami japan растопил орудие и разлил получившийся желатин обратно в упаковки.
Блогер ведет топ самых острых своих ножей, сделанных не из металла. Нож из желе оказался на третьем месте. Выше него — ножи из пасты и углеволокна.
Еще Kiwami japan создавал ножи из шоколада, дерева и льда.