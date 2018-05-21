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«Я вижу надпись „Нет SD“»: астронавт вышел в открытый космос с камерой, но забыл вставить в нее карту памяти

Meduza
14:19, 21 мая 2018

NASA опубликовало кадры из трансляции с Международной космической станции, на которых астронавт (предположительно, Эндрю Фьюстел) пытается включить камеру GoPro в открытом космосе. В трансляцию попал разговор астронавта и центра управления миссией.

«Нажимая на кнопку, я вижу надпись „Нет SD“. Мне нужно это для записи? И если она снимает, должен ли гореть красный огонек?», — спросил астронавт. После долгой паузы ему ответили, что красный огонек должен гореть, если карта памяти внутри. Но, кажется, астронавт не понял, что SD — это и есть карта памяти: «А если „Нет SD“? Что это значит?».

В конце концов астронавт сдался и решил разобраться с картой памяти позже.

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