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«Игрушки для взрослых»: трейлер черной комедии с маппетами из «Улицы Сезам»
Компания STX Entertainment опубликовала трейлер фильма «Игрушки для взрослых», в котором снялись маппеты — куклы из программ «Улица Сезам» и «Маппет-шоу».
По сюжету картины детектив Конни Эдвардс и ее напарник-маппет расследуют серию загадочных убийств в Лос-Анджелесе.
Главные роли в комедии исполнили Мелисса Маккарти, Элизабет Бэнкс и Лесли Дэвид Бэйкер. Режиссер — Брайан Хенсон.
Премьера фильма состоится 17 августа 2018 года. Выйдет ли он в российский прокат, неизвестно.