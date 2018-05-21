шапито

«Игрушки для взрослых»: трейлер черной комедии с маппетами из «Улицы Сезам»

Meduza
07:10, 21 мая 2018

Компания STX Entertainment опубликовала трейлер фильма «Игрушки для взрослых», в котором снялись маппеты — куклы из программ «Улица Сезам» и «Маппет-шоу».

По сюжету картины детектив Конни Эдвардс и ее напарник-маппет расследуют серию загадочных убийств в Лос-Анджелесе.

«Игрушки для взрослых». Трейлер
STX Entertainment

Главные роли в комедии исполнили Мелисса Маккарти, Элизабет Бэнкс и Лесли Дэвид Бэйкер. Режиссер — Брайан Хенсон.

Премьера фильма состоится 17 августа 2018 года. Выйдет ли он в российский прокат, неизвестно.

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы