«Сила трех»: появились первые кадры новых «Зачарованных»

Телеканал The CW показал первые кадры из новых «Зачарованных» — перезапуска одноименного сериала, который выходил с 1998 по 2006 год.

Так же, как и оригинальная версия, сериал расскажет о трех сестрах, которые после смерти матери обнаруживают свои магические способности. В новых сериях сестер зовут Мейси, Мэл и Мэгги, а не Фиби, Прю и Пайпер, как в первых «Зачарованных».

The CW Television Network

Главные роли в «Зачарованных» исполнили Мелони Диас, Мэделин Манток и Сара Джеффри. Шоураннер сериала — Дженни Снайдер Урман (сериалы «Царство» и «Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение»).

Премьера сериала запланирована на осень 2018 года.