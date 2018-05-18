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«Проводник»: трейлер мистического триллера с Александрой Бортич

Meduza
13:26, 18 мая 2018

Вышел трейлер фильма «Проводник» с Александрой Бортич в главной роли.

Мистический триллер расскажет о девушке по имени Катя, которая видит призраков. Кате предстоит в одиночку найти свою пропавшую сестру-близнеца — полицейские уверены, что ее вообще не существует.

«Проводник». Трейлер
iVideos

Помимо Бортич в картине снялись Евгений Цыганов, Александр Робак и Константин Мурзенко. Режиссер — Илья Максимов («Шпионские игры»).

Премьера «Проводника» запланирована на ноябрь 2018 года.

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