В Геленджике полицейский упал на землю от прикосновения пенсионера. МВД выясняет, что это было

В Геленджике судебные приставы пришли арестовывать имущество местного жителя, которое располагалось на пристани. Пенсионер заявил, что не получал повесток в суд и никому ничего не должен.

Приставы вызвали полицейских, которые начали спорить с мужчиной. Один из них взял пенсионера за руку, потянул его на себя, а затем картинно упал, сделав вид, что тот его ударил. «Артист! Браво!», — закричали местные жители, которые также находились на пристани.

Блокнот Краснодар

МВД Геленджика обещало проверить полицейского и выяснить, почему он себя так странно повел. «По данному факту действительно проводится проверка. По итогам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили представители ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.