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Вышел трейлер фильма «Миссия невыполнима: Последствия». Ради него Супермен отрастил усы

Meduza
08:48, 16 мая 2018

Вышел новый трейлер фильма «Миссия невыполнима: Последствия» с Томом Крузом в главной роли.

В новой картине агента Итана Ханта ждет очередная миссия — на этот раз с новыми союзниками.

«Миссия невыполнима: Последствия». Официальный трейлер
Paramount Pictures

Помимо Круза в фильме снялись Ребекка Фергюсон, Генри Кавилл и Саймон Пегг. Режиссер — Кристофер МакКуорри.

Кавилл, известный по роли Супермена, одновременно снимался в «Миссии» и в «Лиге справедливости». Студия Paramount не разрешила актеру сбривать усы до окончания съемок, поэтому в «Лиге справедливости» Кавилл играл усатого Супермена. Усы убрали на этапе постпродакшена.

Премьера фильма «Миссия невыполнима: Последствия» состоится 26 июля 2018 года.

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