Жюри премии Вудхауса — единственной в Великобритании премии, присуждаемой за лучшее юмористическое произведение на английском языке, — решило не называть победителя в 2018 году. Все потому, что из 62 претендентов на премию никто не написал по-настоящему смешную книгу.

Один из членов жюри, издатель Дэвид Кэмпбелл заявил, что решение не вручать приз было вызвано желанием сохранить «высокие стандарты юмористической литературы». «Несмотря на то, что выставленные на конкурс книги заставили нас не раз усмехнуться, ни одна из них не вызвала такого единодушного смеха, как мы ожидали», — добавил Кэмпбелл.

Победителям премии, названной в честь английского писателя Пелама Вудхауса, обычно вручают ящик и трехлитровую бутылку шампанского, а также коллекцию книг издательства Everyman Library. Кроме того, свинью редкой породы —глостерская старая пятнистая — называют в честь победившего произведения.

В 2019 году, обещают организаторы, победитель получит шестилитровую бутылку шампанского, а свинья будет особенно большой.