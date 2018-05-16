Ученые определили, в каком возрасте собаки кажутся людям наиболее милыми

Ученые из Университета штата Аризона выяснили, в каком возрасте собаки кажутся людям наиболее милыми. Как показали результаты исследования, людей привлекают щенки в возрасте от шести до восьми недель. Ученые отмечают, что именно в этом возрасте у щенков обычно происходит отлучение от матери и они нуждаются в помощи человека.

When are puppies cutest? ASU Now

Во время эксперимента исследователи использовали снимки кане-корсо, джек-рассел-терьера и белой овчарки. Участникам опроса предлагалось оценить привлекательность собак по 39 фотографиям, сделанным в разное время — на снимках животным было от недели до семи месяцев.

Как показал эксперимент, кане-корсо максимально привлекательны для человека в возрасте 6,3 недель, джек-рассел-терьеры — в 7,7 недель, а белые овчарки — в 8,3 недель. Наименьшее умиление у людей вызывали новорожденные животные.

Which dog from each group do you think is the cutest? Chances are it's the middle one, where the dog is around 8 weeks old — conveniently the age at which its mother is kicking it out of the den. https://t.co/20JNclS4YV pic.twitter.com/Af89SYOxWG — ASU Now (@asunews) May 11, 2018

Ученые считают, что результаты эксперимента связаны с естественным отбором и многовековым процессом одомашнивания собак. «Их умение находить контакт, устанавливать эмоциональную связь с нами помогает им выжить», — говорит Клайв Винн, руководитель исследования.