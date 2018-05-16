шапито

Ученые определили, в каком возрасте собаки кажутся людям наиболее милыми

Meduza
12:23, 16 мая 2018

Ученые из Университета штата Аризона выяснили, в каком возрасте собаки кажутся людям наиболее милыми. Как показали результаты исследования, людей привлекают щенки в возрасте от шести до восьми недель. Ученые отмечают, что именно в этом возрасте у щенков обычно происходит отлучение от матери и они нуждаются в помощи человека.

When are puppies cutest?
ASU Now

Во время эксперимента исследователи использовали снимки кане-корсо, джек-рассел-терьера и белой овчарки. Участникам опроса предлагалось оценить привлекательность собак по 39 фотографиям, сделанным в разное время — на снимках животным было от недели до семи месяцев.

Как показал эксперимент, кане-корсо максимально привлекательны для человека в возрасте 6,3 недель, джек-рассел-терьеры — в 7,7 недель, а белые овчарки — в 8,3 недель. Наименьшее умиление у людей вызывали новорожденные животные.

На фотографиях в среднем столбце запечатлены собаки в возрасте от шести до восьми недель

Ученые считают, что результаты эксперимента связаны с естественным отбором и многовековым процессом одомашнивания собак. «Их умение находить контакт, устанавливать эмоциональную связь с нами помогает им выжить», — говорит Клайв Винн, руководитель исследования.

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
шапито

Россияне спрашивают в интернете безумные вещи про Дэдпула. Мы задали эти вопросы Райану Рейнольдсу

2 минуты

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы