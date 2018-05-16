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Посмотрите, как Джон Траволта танцует в Каннах. Под песню 50 Cent!

Meduza
10:47, 16 мая 2018

На Каннском кинофестивале выступил рэпер 50 Cent. Его концерт был приурочен к премьере криминальной драмы «Готти» про влиятельного нью-йоркского преступника Джона Готти и его семью.

Посреди концерта актер Джон Траволта, исполнивший главную роль в фильме, вышел на сцену и начал танцевать под песню 50 Cent. И, кажется, зрителям очень понравился танец актера.

Позже 50 Cent выложил видео с концерта в своем твиттере. «Тусуемся с Джоном Траволтой. Я клянусь, я приехал сюда только ради него», — написал рэпер.

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