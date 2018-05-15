шапито

Вышел трейлер фильма «Черный клановец» Спайка Ли. В нем Адам Драйвер внедряется в «Ку-клукс-клан»

Meduza
11:27, 15 мая 2018

Компания Focus Features опубликовала трейлер фильма «Черный клановец» режиссера Спайка Ли.

Действие фильма разворачивается в 1970-х. Чернокожий полицейский Рон Сталворт пытается внедриться в «Ку-клукс-клан», но в последний момент решает отправить на задание своего коллегу-еврея.

Focus Features

Главные роли в «Черном клановце» исполнили Адам Драйвер и Джон Дэвид Вашингтон.

Премьера картины состоялась 14 мая на Каннском кинофестивале. В мировой прокат фильм выйдет в августе.

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы