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Вышел трейлер фильма «Черный клановец» Спайка Ли. В нем Адам Драйвер внедряется в «Ку-клукс-клан»
Компания Focus Features опубликовала трейлер фильма «Черный клановец» режиссера Спайка Ли.
Действие фильма разворачивается в 1970-х. Чернокожий полицейский Рон Сталворт пытается внедриться в «Ку-клукс-клан», но в последний момент решает отправить на задание своего коллегу-еврея.
Главные роли в «Черном клановце» исполнили Адам Драйвер и Джон Дэвид Вашингтон.
Премьера картины состоялась 14 мая на Каннском кинофестивале. В мировой прокат фильм выйдет в августе.