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Вышел первый трейлер «Богемской рапсодии». В роли Фредди Меркьюри — Рами Малек

Meduza
13:22, 15 мая 2018

Студия 20th Century Fox опубликовала первый трейлер фильма «Богемская рапсодия», посвященного группе Queen и ее вокалисту Фредди Меркьюри.

Главную роль в «Богемской рапсодии» исполнил Рами Малек, сыгравший в сериале «Мистер Робот». В фильме прослеживается 15-летняя история Queen от основания до выступления на концерте Live Aid в 1985 году.

«Богемская рапсодия». Официальный трейлер
20th Century Fox

«Богемскую рапсодию» сначала снимал режиссер Брайан Сингер, но в декабре 2017 года его уволили из-за прогулов и конфликтов с актерами. Заканчивались съемки под руководством Декстера Флетчера.

Премьера фильма в России запланирована на 1 ноября 2018 года.

«Богемская рапсодия». Дублированный трейлер
20th Century Fox Russia
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