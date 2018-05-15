В Хельсинки построят переход через шоссе для белок-летяг

В Центральном парке Хельсинки построят переход через шоссе для белок-летяг.

В скором времени из парка, который входит в заповедник, уберут линию электропередач. Вместе с ней придется вырубить деревья, с помощью которых белки-летяги перебирались через дорогу, проходящую через парк. Для того, чтобы животные могли безопасно перебираться через шоссе, администрация парка высадит вдоль него деревья и установит специальные столбы.

Jussi Murtosaari / Nature Picture Library / Фотобанк Лори

В парке отмечают, что взрослые особи летяг могут преодолевать расстояние до 60 метров. Однако летом подрастают детеныши, которые не смогут перебраться из одной части парка в другую, не спускаясь на шоссе.

В Центральном парке Хельсинки находится четыре места гнездования белок-летяг. В них живут несколько десятков особей. Из-за сокращения численности вид находится под охраной.