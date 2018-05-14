В Великобритании придумали продавать в киосках «пропуска» для доступа к порносайтам

Британский совет по классификации фильмов (BBFC) — неправительственная организация, отвечающая за классификацию и цензуру фильмов и игр, — предложила продавать в магазинах и киосках специальные «порно-пропуска». Предполагается, что с их помощью британцы смогут анонимно посещать порносайты.

Идея специальных пропусков возникла в рамках обсуждения законодательства, которое позволит ограничить доступ детей к порносайтам. Британские власти планируют обязать такие ресурсы проверять возраст пользователей. Традиционно для этого используются банковские карты: пользователь вводит данные на сайте и таким образом подтверждает, что он совершеннолетний.

В BBFC, по словам источников The Telegraph, придумали способ подтверждать возраст анонимно, без необходимости вводить личные данные на порносайтах. Для этого пользователю нужно будет купить в киоске карточку с 16-значным кодом и ввести код на порносайте.

Карточка будет стоить 10 фунтов стерлингов (около 800 рублей); при покупке продавец может попросить показать паспорт или водительские права.

После того, как в Великобритании начнут контролировать возраст посетителей порносайтов, BBFC получит право блокировать ресурсы, которые не отвечают новым требованиям. Порносайтам также грозят штрафы до 250 тысяч фунтов стерлингов.