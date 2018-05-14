шапито

«Дом, который построил Джек»: трейлер нового фильма Ларса фон Триера (первого за пять лет!)

Meduza
12:24, 14 мая 2018

В сети появился трейлер фильма «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера. Это первая картина режиссера после пятилетнего перерыва.

Фильм рассказывает о серийном убийце по имени Джек. Главные роли в картине исполнили Мэтт Диллон, Бруно Ганц и Ума Турман.

kino tv

Премьера «Дома, который построил Джек» состоится 14 мая на Каннском фестивале.

В 2011 году Каннский фестиваль объявил Ларса фон Триера персоной нон грата. Во время пресс-конференции режиссер пошутил про то, что «слегка симпатизирует Гитлеру». Фестиваль снял с фон Триера статус персоны нон грата в 2013 году.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
Подкасты
Как выгоднее передвигаться по городу (и везде успеть)
44 минуты

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы