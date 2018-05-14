«Дом, который построил Джек»: трейлер нового фильма Ларса фон Триера (первого за пять лет!)

Премьера «Дома, который построил Джек» состоится 14 мая на Каннском фестивале.

Фильм рассказывает о серийном убийце по имени Джек. Главные роли в картине исполнили Мэтт Диллон, Бруно Ганц и Ума Турман.

В сети появился трейлер фильма «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера. Это первая картина режиссера после пятилетнего перерыва.

В 2011 году Каннский фестиваль объявил Ларса фон Триера персоной нон грата. Во время пресс-конференции режиссер пошутил про то, что «слегка симпатизирует Гитлеру». Фестиваль снял с фон Триера статус персоны нон грата в 2013 году.