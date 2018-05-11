Ева Грин приехала на съемки в Подмосковье. Ее застали в местном супермаркете
Издание TJournal 11 мая обратило внимание, что жители подмосковного Звездного городка выкладывают фотографии с французской актрисой Евой Грин («Мечтатели»). Все снимки были сделаны в супермаркете «WellStore» в деревне Райки.
Ничего необычного, просто Ева Грин зашла в пятерочку за пивасом и чипсиками. pic.twitter.com/Nx6NJrZQSx— уставший (@deadeyes1337) May 10, 2018
Как выяснилось, в апреле в Подмосковье проходили съемки фильма «Proxima» французского режиссера Алис Винокур. Грин играет астронавта, которая готовится к полету на Международную космическую станцию. Вместе с Грин в картине снимается Мэтт Диллон («Аптечный ковбой»).
В своем инстаграме Грин опубликовала видео, в котором она вместе с Винокур катается на велосипеде по Звездному городку.