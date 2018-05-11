Ева Грин приехала на съемки в Подмосковье. Ее застали в местном супермаркете

Издание TJournal 11 мая обратило внимание, что жители подмосковного Звездного городка выкладывают фотографии с французской актрисой Евой Грин («Мечтатели»). Все снимки были сделаны в супермаркете «WellStore» в деревне Райки.

Ничего необычного, просто Ева Грин зашла в пятерочку за пивасом и чипсиками. pic.twitter.com/Nx6NJrZQSx — уставший (@deadeyes1337) May 10, 2018

Как выяснилось, в апреле в Подмосковье проходили съемки фильма «Proxima» французского режиссера Алис Винокур. Грин играет астронавта, которая готовится к полету на Международную космическую станцию. Вместе с Грин в картине снимается Мэтт Диллон («Аптечный ковбой»).

A post shared by Ｋｒｉｓｔｉｎａ (@kris_tatarinova) on Apr 15, 2018 at 10:11am PDT

A post shared by Archi (@babanian_art) on Apr 27, 2018 at 12:32pm PDT

В своем инстаграме Грин опубликовала видео, в котором она вместе с Винокур катается на велосипеде по Звездному городку.