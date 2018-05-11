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Arctic Monkeys выпустили первый за пять лет альбом. Послушайте его прямо сейчас

Meduza
09:55, 11 мая 2018

Британская группа Arctic Monkeys выпустила новый альбом. Пластинка «Tranquility Base Hotel & Casino» стала первым релизом группы за пять лет.

Пиратская версия альбома появилась в сети за несколько дней до официального релиза. На ней не хватало нескольких песен. 11 мая «Tranquility Base Hotel & Casino» стал доступен в Apple Music.

«Tranquility Base Hotel & Casino» — шестой полноформатный альбом инди-рокеров. Предыдущая пластинка — «AM» — вышла в 2013 году.

Arctic Monkeys образовались в 2002 году в Шеффилде. Альбомы и композиции группы номинировались на «Грэмми» и другие престижные музыкальные премии.
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