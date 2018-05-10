Солдат из Белоруссии попросил Ресторатора привезти сигареты в госпиталь. И тот привез!

Организатор рэп-баттлов Versus Battle Ресторатор (Александр Тимарцев) 9 мая был в Минске. Один из его подписчиков в твиттере, военнослужащий Сергей Поляков, в шутку попросил Тимарцева привезти сигареты в госпиталь, где он находится в настоящее время.

«Подвези мне сиг в госпиталь пожалуйста, а то солдат не отпускают в магазин» (орфография и пунктуация автора сохранены), — попросил Поляков. Через несколько часов Ресторатор уточнил адрес и сказал, что скоро будет.

После встречи Поляков выложил в твиттер фотографию с Ресторатором. «Спасибо большое, Саня. Я до сих пор в ***** [шоке]», — написал военнослужащий.

Поляков закрыл свой аккаунт в твиттере после того, как о его встрече с Ресторатором написали белорусские издания.