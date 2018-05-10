Бумажный самолетик раздавил чиновника: петербургский художник создал инсталляцию о борьбе Роскомнадзора с Telegram

Петербургский художник Hioshi установил возле Эрмитажа инсталляцию «Бумага кроет камень». Она посвящена борьбе Роскомнадзора с мессенджером Telegram. Hioshi изобразил массивный бумажный самолетик, который давит руку, держащую топорик с логотипом РКН.

Hioshi

Hioshi

«Думаю, бумажный самолетик, размазавший по асфальту чиновника РКН с каменным топориком в руках — это самая точная иллюстрация происходящего последние три недели», — заявил художник. Для создания инсталляции Hioshi использовал оргалит, декоративный бетон и керамику.