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Бумажный самолетик раздавил чиновника: петербургский художник создал инсталляцию о борьбе Роскомнадзора с Telegram

Meduza
09:24, 10 мая 2018

Петербургский художник Hioshi установил возле Эрмитажа инсталляцию «Бумага кроет камень». Она посвящена борьбе Роскомнадзора с мессенджером Telegram. Hioshi изобразил массивный бумажный самолетик, который давит руку, держащую топорик с логотипом РКН.

Hioshi
Hioshi

«Думаю, бумажный самолетик, размазавший по асфальту чиновника РКН с каменным топориком в руках — это самая точная иллюстрация происходящего последние три недели», — заявил художник. Для создания инсталляции Hioshi использовал оргалит, декоративный бетон и керамику.

Роскомнадзор пытается с 16 апреля заблокировать на территории России мессенджер Telegram.
Ведомство внесло в реестр около 20 миллионов IP-адресов сторонних провайдеров, которые Telegram использовал для обхода блокировок. Из-за действий Роскомнадзора пострадали многие сторонние сервисы.
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