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Писатель Иэн Макьюэн помог сыну написать школьное эссе по своему роману. Он получил тройку
Британский писатель Иэн Макьюэн рассказал изданию Daily Mail, как помог младшему сыну Грегу написать эссе по собственному роману «Невыносимая любовь», который входит в школьную программу. Писатель дал несколько советов сыну, и в итоге тот получил за эссе «тройку».
«Признаюсь, я дал ему пару наставлений и рассказал, на что нужно обратить внимание. Я не читал его эссе, но оказалось, что учитель был принципиально не согласен с написанным, — рассказал Макьюэн, — Представьте себе, принудительно прочитать книгу отца. Бедный парень».
Макьюэн отметил, что история была бы гораздо лучше, если бы Грег получил «двойку».
Иэн Макьюэн — британский писатель, лауреат Букеровской премии.
Произведения писателя несколько раз экранизировали. Фильм «Искупление» по одноименному роману Макьюэна был номинирован на «Оскар».