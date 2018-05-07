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«Она ждала Николая II, а он не вышел» Реакция соцсетей на четвертую инаугурацию Путина

Meduza
09:42, 7 мая 2018
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В полдень 7 мая Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России. Церемония прошла совсем без сюрпризов, поэтому пользователи обсуждали несущественные детали — Наталью Поклонскую, скучающе ожидающую начала инаугурации, новый автомобиль «Кортеж», на котором проехался Путин, и Стивена Сигала, оказавшегося среди гостей.

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Опубликовано Александром Плющевым 7 мая 2018 г.
Путин проехал от своего кабинета до Большого Кремлевского дворца на российском лимузине «Кортеж»
«Четвертый срок, клятва из 38 слов. А он читает ее с бумажки»
«Среди гостей на инаугурации Путина — гражданин России Стивен Сигал. На случай, если надо будет кому-нибудь накостылять. А также „Хирург“, глава клуба байкеров „Ночные волки“»

После вступления в должность президента Владимир Путин выступил с речью. И произнес словосочетание «дремучее охранительство».

«Почти у каждого на этой фотографии с инаугурации это классическое выражение лица московского кассира: „Нет, я точно не могу разменять тысячу рублей“»

После инаугурации Путин подошел к своему лимузину, но затем решил пройтись пешком.

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