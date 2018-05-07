«Она ждала Николая II, а он не вышел» Реакция соцсетей на четвертую инаугурацию Путина
В полдень 7 мая Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России. Церемония прошла совсем без сюрпризов, поэтому пользователи обсуждали несущественные детали — Наталью Поклонскую, скучающе ожидающую начала инаугурации, новый автомобиль «Кортеж», на котором проехался Путин, и Стивена Сигала, оказавшегося среди гостей.
Не знаю, почему москвичи жалуются на пробки. Вот разгар дня, а Новый Арбат совершенно свободенОпубликовано Александром Плющевым 7 мая 2018 г.
К Кремлю не подобраться. Тротуары перекрыты. Везде полиция и росгвардия. А по речке плавает одинокий патрульный катер... pic.twitter.com/GZ5et9iUJW— Алексей Нарышкин (@AlexNaryshkin) May 7, 2018
Интересный момент.Гости уже прошли, а Путин еще не приехал. Поэтому ковер нужно пропылесосить pic.twitter.com/UDX2l509GS— козлов (@petrkozlov) May 7, 2018
Владимиру Путину в торжественной обстановке были вручены удостоверение президента и символы государственной власти: дубинка и нагайка.— Олег Козловский (@kozlovsky) May 7, 2018
Настроение:— DAFUQ (@Sevastoupoli) May 7, 2018
Наталья Поклонская pic.twitter.com/woftJWlJeN
Лучше фото с инаугурации уже не будет. «Она ждала Николая II, но он не вышел» pic.twitter.com/JIYmspNAXM— Alexey Navalny (@navalny) May 7, 2018
Когда хочешь уже выпить, а батя ещё тост не сказал pic.twitter.com/rNl2vc7sjI— eatsleepraverepeat (@spicy_drama) May 7, 2018
just on my way to the inauguration pic.twitter.com/aCEcUqUIy5— Scott Rose (@rprose) May 7, 2018
че там по НТВ pic.twitter.com/48p0Xz3PQY— ilya (@vasyunin) May 7, 2018
«Кортеж» это очень хорошо. А то стыдно как-то на мерседесах ездить. pic.twitter.com/SmVpU8ruoa— Wylsacom (@wylsacom) May 7, 2018
Путин поехал все же на нашей тачке! pic.twitter.com/eEWpfFlNhs— dmitriy blinnikov (@discojournalist) May 7, 2018
Ну чо, народ, погнали! #инаугурация pic.twitter.com/2sucU8gPS8— ПолитБюро'вь (@PolitBro) May 7, 2018
да блин по этому Кремлю не находишься, нужно Президенту по таким помещениям на гироскутере катать#инаугурация— Павел (@pavel7766) May 7, 2018
По Первому только что сказали, что у Путина была агрессивная избирательная кампания с поездками по всей стране, которая и обеспечила ему победу. И поэтому он весь свой штаб пригласил на церемонию.— Vadim Elistratov (@great_laziness) May 7, 2018
ВОТ ЭТО НОВОСТИ
fourth term, 38 word oath ... and he was reading it from a sheet— Scott Rose (@rprose) May 7, 2018
Путин вышел на сцену, Зорькин подошел к микрофону. Все стоят. Тишина. Зорькин смотрит на Путина и ВВ говорит судье - Можно начинать! :)))))— Стас Михайлов (@StaMihailov) May 7, 2018
Зорькин произносит - ... преступление в должность...
🤣😱😜
"Преступление в должность!" Так услышаны слова церемонимейстера инаугурации)))— Гениальная Кошка (@gencatrussia) May 7, 2018
Услышал. преступление в должность.— Сафонов Евгений (@qweta67) May 7, 2018
цвет настроения синий pic.twitter.com/foxyIiXEyI— Лиза Фохт (@lizafoht) May 7, 2018
Among the guests at Putin's inauguration is Russian citizen Steven Seagal, just in case someone needs to kick some ass. Also "Surgeon," the head of the Night Wolves biker club pic.twitter.com/x1uJSQGeuc— Alec Luhn (@ASLuhn) May 7, 2018
Инаугурация пройдёт спокойно. Стивен Сигал на месте. pic.twitter.com/xDwdlBWl5p— Vlad Ryabov (@El_Amigo) May 7, 2018
После вступления в должность президента Владимир Путин выступил с речью. И произнес словосочетание «дремучее охранительство».
Владимир Путин: «Нам нужны прорывы во всех сферах жизни. Такой рывок способно обеспечить только свободное общество, которое воспринимает всё новое и отторгает несправедливость, косность, дремучее охранительство и бюрократическую мертвечину»#ПутинМойПрезидент— Путин говорит (@CzarSays) May 7, 2018
Дремучая охранительность- вот это супер! Это именно то, что нам мешает везде!— АрамАшотыч (@AramAshotich) May 7, 2018
Ха, "дремучее охранительство и бюрократическую мертвечину", кому-то икнулось)#инаугурация— Елена Логвиненко (@LogvinenkoElena) May 7, 2018
Владимир Путин: "Дремучее охранительство ограничивает устремленность в будущее нашей страны" pic.twitter.com/yYsQqYdI96— Кристина Потупчик (@KrisPotupchik) May 7, 2018
Смотрю инаугурацию. Путин говорит про будущее, развитие и т.п. Когда уже мультики с ракетами начнутся?— Aleksey Shaburov (@lierr_A) May 7, 2018
"Времени на раскачку нет", - говорит человек, 18 лет находящийся у власти— Aleksey Shaburov (@lierr_A) May 7, 2018
Новый-старый президент благодарит народ за поддержку.— Телеканал Дождь (@tvrain) May 7, 2018
Напомним, что было 5 мая. pic.twitter.com/lvASMvtF6S
Путин: Люди будут жить лучше (смеется)— Смирнов (@sssmirnov) May 7, 2018
Сияюший. Инаугурация в постановке Кубрика. pic.twitter.com/6B5krxefM3— Andrey Zakirzyanov (@Bezizyanov) May 7, 2018
картинка дня #инаугурация pic.twitter.com/glzyZMcGAn— 🌺🐷🌺 (@UnicornPigF) May 7, 2018
Он там на ходу галстуки меняет? pic.twitter.com/DIKVD4Y2x7— Konstantin Panphilov (@panphilov) May 7, 2018
Almost everyone in this inauguration picture has that classic Moscow cashier “no I certainly can’t change that 1000 rouble note” grimace pic.twitter.com/74K6qgl27U— Shaun Walker (@shaunwalker7) May 7, 2018
После инаугурации Путин подошел к своему лимузину, но затем решил пройтись пешком.
Путин пошёл пешком pic.twitter.com/21bDt1j9UF— Расстрига Доренко (@rasstriga) May 7, 2018