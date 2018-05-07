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Адель отметила 30-летие вечеринкой в стиле «Титаника»

Meduza
15:10, 7 мая 2018

Певица Адель устроила вечеринку в стиле фильма «Титаник» на свое 30-летие. Сама она оделась как Роза Бьюкейтер, героиня Кейт Уинслет.

Адель выложила в инстаграм три фотографии с вечеринки, назвав ее «лучшим вечером в своей жизни». «Я чертовски устала, не уверена, что смогу пережить это еще раз», — написала певица.

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Адель также написала в инстаграме, что не знает, что она собирается делать все следующие 30 лет, если уже сейчас ее жизнь «сложилась так хорошо, что невозможно описать словами», и поблагодарила друзей и родных за праздник. В конце поста она отметила клип рэпера Чайлдиш Гамбино «This is America», вышедший 5 мая.

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