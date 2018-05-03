В 2017 году американская писательница Мария Конникова объявила, что собирается начать играть в покер с нуля и написать книгу о своем опыте. Наставником Конниковой стал Эрик Сайдел, профессиональный игрок в покер и член Зала славы покера. Писательница планировала на протяжении года погружаться в мир покера, а затем выпустить книгу об этом.

A post shared by Maria Konnikova (@grlnamedmaria) on Jan 13, 2018 at 6:13pm PST

1 мая 2018 года Конникова сообщила, что выход книги переносится на 2019 год. Дело в том, что писательница всерьез увлеклась покером. В январе ей удалось выиграть 86 тысяч долларов (5,5 миллиона рублей) в турнире PCA National. Затем она заняла второе место в Asia Pacific Poker Tour Macau и получила 57 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей).

«Я полный аутсайдер в покере. Я пришла в это как человек, который не имел никакого [покерного] опыта», — рассказала Конникова. По словам писательницы, Эрик Сайдел — лучший тренер в мире. «Я очень много и упорно работала над своей игрой и этот успех означает, что мои усилия не были напрасными», — сообщила писательница после победы на PCA National.