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Писательнице пришлось отложить работу над книгой о покере — она стала слишком хорошо зарабатывать на игре

Meduza
09:05, 3 мая 2018

В 2017 году американская писательница Мария Конникова объявила, что собирается начать играть в покер с нуля и написать книгу о своем опыте. Наставником Конниковой стал Эрик Сайдел, профессиональный игрок в покер и член Зала славы покера. Писательница планировала на протяжении года погружаться в мир покера, а затем выпустить книгу об этом.

1 мая 2018 года Конникова сообщила, что выход книги переносится на 2019 год. Дело в том, что писательница всерьез увлеклась покером. В январе ей удалось выиграть 86 тысяч долларов (5,5 миллиона рублей) в турнире PCA National. Затем она заняла второе место в Asia Pacific Poker Tour Macau и получила 57 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей).

«Я полный аутсайдер в покере. Я пришла в это как человек, который не имел никакого [покерного] опыта», — рассказала Конникова. По словам писательницы, Эрик Сайдел — лучший тренер в мире. «Я очень много и упорно работала над своей игрой и этот успех означает, что мои усилия не были напрасными», — сообщила писательница после победы на PCA National.

Мария Конникова родилась в СССР. Ее семья эмигрировала в США, когда Марии было четыре года.
Конникова автор двух бестселлеров по версии New York Times: «Думать, как Шерлок Холмс» и «Психология недоверия. Как не попадаться на крючок мошенников».
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