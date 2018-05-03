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«Милитаризированный анархист-революционер»: вышел трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»

Meduza
14:03, 3 мая 2018

Студия Lionsgate опубликовала первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало» режиссера Отто Батхерста.

Фильм расскажет о Робине из Локсли (Тэрон Эджертон), который вернулся из Крестового похода и вместе со своим товарищем-мавром (Джейми Фокс) начал войну против коррумпированной английской власти. По словам Батхерста, его Робин Гуд — сильно милитаризированный анархист-революционер.

Lionsgate Movies

Помимо Эджертона и Фокса в картине снялись Джейми Дорнан и Ив Хьюсан.

В мировой прокат фильм выйдет 20 сентября 2018 года.

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