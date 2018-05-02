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Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова посоветовала депутату установить VPN. А потом назвала это троллингом
Депутат Госдумы Наталья Костенко 1 мая попросила в фейсбуке не писать ей в мессенджер Telegram, так как она не получает сообщения. В комментариях к посту пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Наталья Тимакова посоветовала Костенко установить VPN. «Поставь VPN! Это просто. Да и работает он почти все время», — написала Тимакова.
На следующий день Костенко удалила пост. На совет Тимаковой обратило внимание издание «Медиазона» и журналист Олег Кашин. Под постом Кашина пресс-секретарь заявила, что троллила Костенко. «Господи, уже и потроллить депутата чуть-чуть нельзя», — сообщила Тимакова.
Роскомнадзор с 16 апреля пытается заблокировать Telegram.
В реестр запрещенных сайтов ведомство добавило не только IP-адреса серверов самого мессенджера, но и миллионы адресов облачных сервисов Amazon и Google, которые Telegram использовал для обхода блокировок. Из-за этого работа многих сайтов и сервисов оказалась нарушена.
Telegram продолжает работать у большинства пользователей без VPN.