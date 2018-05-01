«Какая-то призрачная сущность хочет захватить мир»: трейлер фильма «Человек-муравей и Оса»

Студия Marvel опубликовала новый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса». В картине у главного героя появляется напарница — и Оса, в отличие от Человека-муравья, умеет летать.

В трейлере рассказывается, что загадочная призрачная сущность украла технологии доктора Хэнка Пима, разработавшего костюмы для Человека-муравья и Осы. Герои в фильме могут не только менять собственные размеры, но и уменьшать или увеличивать другие предметы — от солонки и автомобиля до небоскреба.

«Человек-Муравей и Оса». Дублированный трейлер MARVEL Россия

«Человек-Муравей и Оса». Оригинальный трейлер Marvel Entertainment

Главные роли в фильме исполнили Пол Радд, Эванджелин Лилли и Майкл Дуглас. Режиссер — Пейтон Рид, снявший первого «Человека-муравья».

«Человек-муравей и Оса» выйдет в прокат в июле 2018 года.