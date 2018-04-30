«Мстители: Война бесконечности» собрали рекордную кассу за первые выходные

Фильм Marvel «Мстители: Война бесконечности» побил сразу несколько рекордов кассовых сборов.

Так, в США, где новые «Мстители» вышли в широкий прокат 27 апреля, фильм за первые выходные заработал 250 миллионов долларов, побив предыдущий рекорд сборов в премьерный уикенд, принадлежавший ленте «Звездные войны: Пробуждение Силы» (248 миллионов долларов в декабре 2015 года).

«Мстители: Война бесконечности». Дублированный трейлер MARVEL Россия

По всему миру (в разных странах «Мстители» вышли на экраны 25-27 апреля) фильм собрал 630 миллионов долларов. Ранее рекордными в этой категории считались показатели «Форсажа 8» (541,9 миллиона долларов, апрель 2017 года).

Рекорд по сборам за пределами США в премьерный уикенд по-прежнему принадлежит восьмому «Форсажу», заработавшему 443,2 миллиона долларов против 380 миллионов у новых «Мстителей». Как отмечает The Hollywood Reporter, этот рекорд удержался, скорее всего, потому, что «Мстители» пока не вышли на экраны в Китае (и в России тоже).