Иранские болельщицы переоделись в мужчин, чтобы попасть на футбольный матч

Болельщицы иранского футбольного клуба «Персеполис» переоделись в мужчин, чтобы попасть на матч любимой команды. Иранским женщинам запрещено ходить на футбол и волейбол.

Девушки использовали парики, а также накладные бороды и брови, чтобы пройти контроль на входе на стадион.

5 girls sneak in Azadi Stadium in disguise to celebrate Persepolis championship in Iran's Persian Gulf Pro League pic.twitter.com/7VgUi4aQmA — Sobhan Hassanvand (@Hassanvand) April 28, 2018

На трибунах болельщицы не стеснялись фотографироваться с флагами «Персеполиса» и петь гимн клуба. В итоге «Персеполис» выиграл у «Сепидруда» со счетом 3:0.

VIDEO: Iranian girls who sneaked in Azadi Stadium in disguise cheer their team



via: @MahboobKhansari pic.twitter.com/ir1DgNeHMC — Sobhan Hassanvand (@Hassanvand) April 28, 2018

В марте 2018 года иранские полицейские арестовали 35 болельщиц, которые пытались попасть на матч «Персеполиса» и «Эстеглаля». Ранее президент Ирана Хасан Рухани пообещал главе ФИФА Джанни Инфантино, что женщин будут пускать на футбольные матчи.