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Иранские болельщицы переоделись в мужчин, чтобы попасть на футбольный матч

Daily Sabah
09:41, 30 апреля 2018
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Болельщицы иранского футбольного клуба «Персеполис» переоделись в мужчин, чтобы попасть на матч любимой команды. Иранским женщинам запрещено ходить на футбол и волейбол.

Девушки использовали парики, а также накладные бороды и брови, чтобы пройти контроль на входе на стадион.

На трибунах болельщицы не стеснялись фотографироваться с флагами «Персеполиса» и петь гимн клуба. В итоге «Персеполис» выиграл у «Сепидруда» со счетом 3:0.

В марте 2018 года иранские полицейские арестовали 35 болельщиц, которые пытались попасть на матч «Персеполиса» и «Эстеглаля». Ранее президент Ирана Хасан Рухани пообещал главе ФИФА Джанни Инфантино, что женщин будут пускать на футбольные матчи.

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