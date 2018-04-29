Помните, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп посадили дуб, и это тут же стало мемом? Так вот, дуб исчез

23 апреля в США с официальным визитом побывал президент Франции Эммануэль Макрон. В подарок президенту США Дональду Трампу он привез саженец дуба из Белло Вуд — французского леса, который американские войска отбили у немецкой армии в Первой мировой войне.

Президенты двух стран посадили саженец около Белого дома. За их работой внимательно наблюдали их жены — Брижит Макрон и Меланья Трамп — и журналисты. Фотографии из официальной хроники тут же разошлись на мемы.

Эммануэль Макрон и Дональд Трамп сажают дуб, 23 апреля Andrew Harnik / AP / Scanpix / LETA

Через несколько дней выяснилось, что саженец исчез — на его месте осталась лишь примятая желтая травка.

Место, где Дональд Трамп и Эммануэль Макрон сажали дуб, 28 апреля Юрий Грипас / Reuters / Scanpix / LETA

Пока Белый дом официально не прокомментировал исчезновение дуба. BBC News со ссылкой на сайт gerbaud.com передает, что такого рода саженцы лучше высаживать не весной, а осенью. Французская версия газеты The Huffington Post со ссылкой на анонимный источник в Елисейском дворце передает, что дуб отправился в карантин.