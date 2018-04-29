Помните, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп посадили дуб, и это тут же стало мемом? Так вот, дуб исчез
23 апреля в США с официальным визитом побывал президент Франции Эммануэль Макрон. В подарок президенту США Дональду Трампу он привез саженец дуба из Белло Вуд — французского леса, который американские войска отбили у немецкой армии в Первой мировой войне.
Президенты двух стран посадили саженец около Белого дома. За их работой внимательно наблюдали их жены — Брижит Макрон и Меланья Трамп — и журналисты. Фотографии из официальной хроники тут же разошлись на мемы.
Через несколько дней выяснилось, что саженец исчез — на его месте осталась лишь примятая желтая травка.
Пока Белый дом официально не прокомментировал исчезновение дуба. BBC News со ссылкой на сайт gerbaud.com передает, что такого рода саженцы лучше высаживать не весной, а осенью. Французская версия газеты The Huffington Post со ссылкой на анонимный источник в Елисейском дворце передает, что дуб отправился в карантин.