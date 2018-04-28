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В Новосибирске эвакуировали 166 пассажиров электрички. Из-за котят!

Meduza
09:28, 28 апреля 2018

В конце апреля всех пассажиров электрички, которая направлялась из Новосибирска в село Сокур, эвакуировали из-за подозрительной коробки, обнаруженной контролером.

Всего в электричке находились 166 человек; их отвезли обратно в Новосибирск, а поезд отогнали в тупик. Приехавшие на место происшествия кинологи выяснили, что коробка не представляет угрозы — в ней сидели котята.

Пятерых котят поместили в муниципальный центр по проблемам домашних животных. 27 апреля волонтеры фонда помощи животным «Варежка» забрали троих котят, чтобы найти им хозяев. Еще двоих приютили сотрудники центра.

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