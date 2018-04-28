В Новосибирске эвакуировали 166 пассажиров электрички. Из-за котят!

В конце апреля всех пассажиров электрички, которая направлялась из Новосибирска в село Сокур, эвакуировали из-за подозрительной коробки, обнаруженной контролером.

Всего в электричке находились 166 человек; их отвезли обратно в Новосибирск, а поезд отогнали в тупик. Приехавшие на место происшествия кинологи выяснили, что коробка не представляет угрозы — в ней сидели котята.

В Новосибирске пришлось эвакуировать 166 человек из электрички, в которой обнаружили бесхозную коробку. На место обнаружения "бомбы" прибыла даже собака с милицией, но оказалось, что электричку не заминировали, а замимимировали. Целых четыре заряда! pic.twitter.com/kNcACbI6dk — Russia Moscow (@RussiaMoscow) April 27, 2018

Пятерых котят поместили в муниципальный центр по проблемам домашних животных. 27 апреля волонтеры фонда помощи животным «Варежка» забрали троих котят, чтобы найти им хозяев. Еще двоих приютили сотрудники центра.