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После родов Кейт Миддлтон вышла к прессе в красном платье с воротничком. Точно таком же, как у героини «Ребенка Розмари» 😱

Meduza
11:01, 28 апреля 2018

В Лондоне 23 апреля герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, жена принца Уильяма, родила третьего ребенка. Мальчика назвали Луи Артур Чарльз, он стал пятым в очереди на британский престол.

Уже спустя несколько часов после родов Кейт с младенцем на руках вышла к журналистам. Герцогиня была одета в красное платье с белым кружевным воротником. Пользователи соцсетей обратили внимание, что наряд Миддлтон очень похож на платье героини Мии Фэрроу в триллере «Ребенок Розмари» Романа Полански, вышедшем в 1968 году. Главная героиня фильма тяжело переносит беременность и подозревает, что ее ребенок — дитя дьявола, которого хотят использовать соседи-сатанисты.

«Кто-нибудь еще заметил, что платье Кейт похоже на платье из „Ребенка Розмари“?»

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Платье для Миддлтон сшила британский модельер Дженни Пакхем. На многих торжественных мероприятиях герцогиня появляется именно в ее нарядах. Пакхем также была автором платьев, в которых Кейт выходила к журналистам после рождения принца Джорджа и принцессы Шарлотты.

Новый британский принц

Фото в анонсе: James Veysey / Camer Press / Vida Press

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Фото в анонсе: James Veysey / Camer Press / Vida Press

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