После родов Кейт Миддлтон вышла к прессе в красном платье с воротничком. Точно таком же, как у героини «Ребенка Розмари» 😱

В Лондоне 23 апреля герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, жена принца Уильяма, родила третьего ребенка. Мальчика назвали Луи Артур Чарльз, он стал пятым в очереди на британский престол.

Уже спустя несколько часов после родов Кейт с младенцем на руках вышла к журналистам. Герцогиня была одета в красное платье с белым кружевным воротником. Пользователи соцсетей обратили внимание, что наряд Миддлтон очень похож на платье героини Мии Фэрроу в триллере «Ребенок Розмари» Романа Полански, вышедшем в 1968 году. Главная героиня фильма тяжело переносит беременность и подозревает, что ее ребенок — дитя дьявола, которого хотят использовать соседи-сатанисты.

Anyone else notice Kate's dress is similar to the Rosemary's Baby dress? pic.twitter.com/8f8EeTD0RP — Jimmy Kalaitzis (@KalaSomething) April 27, 2018

A post shared by Diet Prada ™ (@diet_prada) on Apr 27, 2018 at 8:12am PDT

Платье для Миддлтон сшила британский модельер Дженни Пакхем. На многих торжественных мероприятиях герцогиня появляется именно в ее нарядах. Пакхем также была автором платьев, в которых Кейт выходила к журналистам после рождения принца Джорджа и принцессы Шарлотты.