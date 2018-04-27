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На «Евровидение-2018» запретили проносить скотч, лестницы и тележки

Meduza
13:00, 27 апреля 2018

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2018» опубликовали список предметов, которые запрещено проносить на Алтис-Арену в Лиссабоне. В список попало несколько десятков предметов, в том числе такие необычные вещи, как тележки, стулья, лестницы, скотч, веревки, наручники, мячи для гольфа, пассатижи и плоскогубцы.

Кроме того, запрещенными предметами стали лекарства (кроме жизненно необходимых), большие сумки и рюкзаки, еда, безалкогольные жидкости в тарах больше 0,1 литра, камеры, звукозаписывающие устройства, внешние аккумуляторы для телефонов, селфи-палки и ноутбуки.

Как говорится на сайте конкурса, принятые меры позволят сократить очереди на вход в Алтис-Арену. Если при досмотре у зрителя обнаружат запрещенные предметы, их конфискуют.

Пользователи твиттера обратили внимание на то, что в список внесли предметы, которые ни один человек не додумается взять на концерт — например, тележку и лом.

«Некоторые из этих запрещенных вещей какие-то нелепые, нет? Кто пойдет с тележкой на „Евровидение“»?

63-й конкурс «Евровидение» пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая.
Россию на конкурсе представляет певица Юлия Самойлова.
Самойлова, имеющая первую группу инвалидности, должна была выступить на конкурсе «Евровидение» в 2017 году в Киеве, однако Служба безопасности Украины запретила ей въезд в страну из-за выступлений певицы в Крыму. В результате было принято решение, что Россия откажется от участия в «Евровидении-2017», а Самойлова отправится на конкурс следующего года.
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