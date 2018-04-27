На «Евровидение-2018» запретили проносить скотч, лестницы и тележки

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2018» опубликовали список предметов, которые запрещено проносить на Алтис-Арену в Лиссабоне. В список попало несколько десятков предметов, в том числе такие необычные вещи, как тележки, стулья, лестницы, скотч, веревки, наручники, мячи для гольфа, пассатижи и плоскогубцы.

Just looked at the banned items list for this years #Eurovision. Who would bring a shopping trolley? And also, wouldn't TV cameras technically breach these rules? They are cameras and record they record sound. And wouldn't people's phones come under 'wireless equipment'? pic.twitter.com/xeBgf7b8fm — Hawker Hurricane (@Hurricane1940) April 25, 2018

Кроме того, запрещенными предметами стали лекарства (кроме жизненно необходимых), большие сумки и рюкзаки, еда, безалкогольные жидкости в тарах больше 0,1 литра, камеры, звукозаписывающие устройства, внешние аккумуляторы для телефонов, селфи-палки и ноутбуки.

Как говорится на сайте конкурса, принятые меры позволят сократить очереди на вход в Алтис-Арену. Если при досмотре у зрителя обнаружат запрещенные предметы, их конфискуют.

Пользователи твиттера обратили внимание на то, что в список внесли предметы, которые ни один человек не додумается взять на концерт — например, тележку и лом.