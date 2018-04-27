Хабенский у Дудя рассказал про «поцелуй» с Анджелиной Джоли и работу с Брэдом Питтом, которую никто не увидел

Константин Хабенский дал интервью Юрию Дудю. В разговоре с журналистом актер рассказал о работе над фильмами «Особо опасен» и «Война миров Z».

Хабенский — «Метод-2», Мединский и Брэд Питт / вДудь вДудь

В картине «Особо опасен» Тимура Бекмамбетова Хабенский снимался с Анджелиной Джоли и Джеймсом МакЭвоем. Дудь спросил актера, каково это — целоваться с Джоли (по сюжету фильма героиня Джоли делала герою Хабенского искусственное дыхание). По словам актера, он не считает это поцелуем. «Целовался мой коллега Джеймс МакЭвой. Мне делали искусственное дыхание. У тебя полный рот кинокрови, и тебе нужно это выплюнуть на Анджелину, на партнеров, которые рядом. Вот такой поцелуй», — рассказал актер.

В «Войне миров Z» Хабенский работал с Брэдом Питтом, который не только исполнил главную роль, но и выступил в качестве продюсера. Константин рассказал, как предлагал свои идеи по поводу сцен «Брэду Ивановичу Питту».

«Я как-то высказал свое „фи“ по поводу какой-то татуировки. Что это какая-то „клюква“ и полная фигня, и к России это не имеет никакого отношения. Ему перевели. Потом ко мне подошли и сказали: „Не могли бы вы подойти к Брэду Ивановичу? Там у него есть вопросы“. Мы сели и стали разговаривать: переводчик, я на своем папуасском языке», — вспоминал Хабенский, подчеркнув, что ему не хотелось выставлять Россию в «лубочном» виде.

«И дальше, где-то месяц съемок, мы собирались, придумывали, переделывали и доводили до ума сцены, которые впоследствии вырезали нещадным образом», — сообщил актер. Ни одна сцена с Хабенским в итоговый вариант фильма не попала.