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Японские инженеры построили робота-трансформера. Он превращается в автомобиль за минуту!

Meduza
14:14, 26 апреля 2018

Японские инженеры представили робота J-deite RIDE, который превращается в двухместный автомобиль. По словам разработчиков, трансформация длится всего минуту. В высоту робот достигает 3,7 метра.

Технически J-deite RIDE может ходить со скоростью 100 метров в час и в состоянии автомобиля перевозить людей, но инженеры отмечают, что не тестировали робота за пределами ангара.

Как рассказал один из создателей робота Кендзи Исида, он вдохновлялся героями-трансформерами из аниме. Разработчики надеются, что их проект пригодится в развлекательной индустрии — парках развлечений и уличных праздниках.

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