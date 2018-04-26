Дом купца Балашова в стене торгового центра: в твиттере собирают ужасные архитектурные решения
Пользователь твиттера Евгений Самсонов 25 апреля выложил фотографии из Воронежа: на них изображен дом купца Балашова, над которым настроили огромный торговый центр. От здания, построенного в XIX веке и признанного объектом культурного наследия, остался только фасад.
Вот жесть pic.twitter.com/6GAgvXTA1S— Евгений Самсонов (@bitniks) April 25, 2018
Подписчики Самсонова начали делиться другими сооружениями, которые российские архитекторы пристроили к старинным зданиям.
Екатеринбург pic.twitter.com/flOki7aXEH— Alex (@Alex_371371) April 26, 2018
#Томск pic.twitter.com/echtXmFKEw— Кучеренко Владимир (@KucherenkoVS) April 26, 2018
Санкт-Петербург pic.twitter.com/rh8twSrVCc— Oleg Yakovlev (@Yakovlev__Oleg) April 25, 2018
Уфа pic.twitter.com/B35slEMVsF— headshrinker (@_head_shrinker) April 26, 2018
April 25, 2018
Саратов pic.twitter.com/154PbB2AFZ— Hi-Top Steve (@Newesprod) April 25, 2018
Достраивать и модернизировать здания, оставляя исторические фасады, — мировая практика. Однако в других странах это делают намного аккуратнее.
Иногда владельцы домов или городские власти не позволяют застройщикам снести старое здание. Жительнице Сиэтла Эдит Мейсфилд предлагали миллион долларов за дом, но она отказалась. Фанаты мультфильма «Вверх» студии Pixar называют здание «домом из „Вверх“» и оставляют возле него воздушные шарики.