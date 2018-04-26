Дом купца Балашова в стене торгового центра: в твиттере собирают ужасные архитектурные решения

Пользователь твиттера Евгений Самсонов 25 апреля выложил фотографии из Воронежа: на них изображен дом купца Балашова, над которым настроили огромный торговый центр. От здания, построенного в XIX веке и признанного объектом культурного наследия, остался только фасад.

Подписчики Самсонова начали делиться другими сооружениями, которые российские архитекторы пристроили к старинным зданиям.

Достраивать и модернизировать здания, оставляя исторические фасады, — мировая практика. Однако в других странах это делают намного аккуратнее.

A post shared by Betsy (@b1sy) on Apr 22, 2018 at 3:44am PDT

Иногда владельцы домов или городские власти не позволяют застройщикам снести старое здание. Жительнице Сиэтла Эдит Мейсфилд предлагали миллион долларов за дом, но она отказалась. Фанаты мультфильма студии Pixar называют здание «домом из „Вверх“» и оставляют возле него воздушные шарики.