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Дом купца Балашова в стене торгового центра: в твиттере собирают ужасные архитектурные решения

Meduza
17:20, 26 апреля 2018

Пользователь твиттера Евгений Самсонов 25 апреля выложил фотографии из Воронежа: на них изображен дом купца Балашова, над которым настроили огромный торговый центр. От здания, построенного в XIX веке и признанного объектом культурного наследия, остался только фасад.

Подписчики Самсонова начали делиться другими сооружениями, которые российские архитекторы пристроили к старинным зданиям.

Достраивать и модернизировать здания, оставляя исторические фасады, — мировая практика. Однако в других странах это делают намного аккуратнее.

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Таллин, Эстония

Иногда владельцы домов или городские власти не позволяют застройщикам снести старое здание. Жительнице Сиэтла Эдит Мейсфилд предлагали миллион долларов за дом, но она отказалась. Фанаты мультфильма «Вверх» студии Pixar называют здание «домом из „Вверх“» и оставляют возле него воздушные шарики.

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