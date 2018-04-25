В калининградском зоопарке прошли учения по ловле тигра. Его изображал сотрудник в плюшевом костюме

В калининградском зоопарке 25 апреля полицейских, сотрудников муниципальной службы гражданской обороны и охранников учили ловить сбежавшего тигра. Однако вместо настоящего хищника участникам учений пришлось ловить сотрудника зоопарка, одетого в костюм тигра.

A post shared by Калининград.Ru (@kaliningradru) on Apr 25, 2018 at 3:53am PDT

Учения начались в полдевятого утра и продлились всего 30 минут. За это время «тигра» удалось поймать, обездвижить и вернуть в вольер. По словам представителей зоопарка, учения проводились для «отработки коммуникации между всеми участниками».

Подобные учения проводятся в калининградском зоопарке с 2015 года.