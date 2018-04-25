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В калининградском зоопарке прошли учения по ловле тигра. Его изображал сотрудник в плюшевом костюме
В калининградском зоопарке 25 апреля полицейских, сотрудников муниципальной службы гражданской обороны и охранников учили ловить сбежавшего тигра. Однако вместо настоящего хищника участникам учений пришлось ловить сотрудника зоопарка, одетого в костюм тигра.
Учения начались в полдевятого утра и продлились всего 30 минут. За это время «тигра» удалось поймать, обездвижить и вернуть в вольер. По словам представителей зоопарка, учения проводились для «отработки коммуникации между всеми участниками».
Подобные учения проводятся в калининградском зоопарке с 2015 года.