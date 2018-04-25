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«Это Йети!» Вышел трейлер мультфильма «Смолфут»

Meduza
15:09, 25 апреля 2018

Студия Warner Bros. опубликовала трейлер мультфильма «Смолфут» режиссера и сценариста Кэри Киркпатрика («Лесная братва», «Побег из курятника»).

Картина расскажет о молодом йети, который сталкивается с «чудовищем» — человеком. Главный герой пытается убедить сородичей, что смолфуты (так по сюжету йети называют людей — по аналогии с бигфутом) существуют, но ему никто не верит.

«Смолфут». Дублированный трейлер
WBRussia
«Смолфут». Официальный трейлер
Warner Bros. Pictures

Героев мультфильма озвучили Ченнинг Татум, Зендея, Джеймс Корден и Денни ДеВито.

В российский прокат «Смолфут» выйдет в октябре 2018 года.

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