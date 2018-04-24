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Видели ли вы нахала еще такого, как вы В Москве открылась выставка записок слушателей Маяковскому

Meduza
13:16, 24 апреля 2018

В московской галерее «На Шаболовке» 23 апреля открылась выставка «Маяковский. Универсальный ответ записочникам». Она посвящена тому, как слушатели чтений воспринимали поэта. На выставке собраны несколько сотен записок из зала, а также черновик книги Владимира Маяковского «Универсальный ответ записочникам», которую он не успел дописать, архивные документы, фотографии и предметы быта 1920-х годов. Представители галереи поделились с «Медузой» некоторыми записками, которые слушатели передавали Маяковскому.

«Почему у Вас поэма „На смерть Ленина“ написана лесенкой, между тем как понятна она становится лишь тогда, когда читать, не обращая внимание на расстановку слов, а следя лишь за знаками. <…> Может быть потому, что в первом случае за слово платят как за строчку?»
Российский государственный архив литературы и искусства
«Тов. Маяковский! К великому моему сожалению все ваши произведения (читал их не три раза, а даже по пять и больше) остались для меня не понятными. При чем считаю себя человеком грамотным, но это т. е. понятие Ваших стихов для меня темное дело. Слушательница. / К этому присоединяюсь и я. Хотя немного разбираюсь для кого может быть написан данный стих».
Российский государственный архив литературы и искусства
«Вл. Маяковскому. Прочти из стихов об Америке — рисующее все же наше превосходство».
Российский государственный архив литературы и искусства
«Скажите, сколько Вы получили за сегодняш. вечер?»
Российский государственный архив литературы и искусства
«Какое ваше социальное происхождение? Почему у вас такой злой язык и умный?»
Российский государственный архив литературы и искусства
«Я читала „Облако в штанах“ и не поняла. Если не трудно — прочтите».
Российский государственный архив литературы и искусства
«Стихи хороши подковыристые. Ты подковыриваешь здорово достижения и недостатки советской общественности. Но почему — Ерш-те в бок они очень сухие и резкие, ты как топором рубишь. Надо их о лирикизировать».
Российский государственный архив литературы и искусства

Часть записок на выставке представлена в машинописном виде — Маяковский при подготовке книги передал машинисткам собранные послания слушателей.

<…> «Почему афиши „Маяковский“ не висят в уборных». «В каком классе вы ехали и кто на Вас тошнил». «Все ли поэты влюблены в себя вот так, как вы, ишь ты „солнце“ ну и гвозданул». «Видели ли вы нахала еще такого, как вы». <…>
Государственный музей истории российской литературы им. В.И. Даля
Выставка будет проходить в галерее «На Шаболовке» до 12 августа.

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