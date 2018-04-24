Видели ли вы нахала еще такого, как вы В Москве открылась выставка записок слушателей Маяковскому

«Тов. Маяковский! К великому моему сожалению все ваши произведения (читал их не три раза, а даже по пять и больше) остались для меня не понятными. При чем считаю себя человеком грамотным, но это т. е. понятие Ваших стихов для меня темное дело. Слушательница. / К этому присоединяюсь и я. Хотя немного разбираюсь для кого может быть написан данный стих».

Российский государственный архив литературы и искусства