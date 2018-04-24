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Видели ли вы нахала еще такого, как вы В Москве открылась выставка записок слушателей Маяковскому
Meduza
13:16, 24 апреля 2018
В московской галерее «На Шаболовке» 23 апреля открылась выставка «Маяковский. Универсальный ответ записочникам». Она посвящена тому, как слушатели чтений воспринимали поэта. На выставке собраны несколько сотен записок из зала, а также черновик книги Владимира Маяковского «Универсальный ответ записочникам», которую он не успел дописать, архивные документы, фотографии и предметы быта 1920-х годов. Представители галереи поделились с «Медузой» некоторыми записками, которые слушатели передавали Маяковскому.
Часть записок на выставке представлена в машинописном виде — Маяковский при подготовке книги передал машинисткам собранные послания слушателей.
Выставка будет проходить в галерее «На Шаболовке» до 12 августа.
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