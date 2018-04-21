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В голландской церкви сыграли на колоколах три песни Авичи. До этого там исполняли Боуи, Linkin Park и ABBA

Meduza
15:05, 21 апреля 2018

Самое высокое здание в голландском городе Утрехт — это 112-метровая башня готического Домского собора, построенного в XIII-XIV веках. В башне находится колокольня — тоже впечатляющих размеров: 14 колоколов весят 32 тонны.

Звонарем в соборе последние годы работает 44-летняя уроженка Польши Мальгоша Фибих, неоднократная победительница международных конкурсов звонарей. И играет она часто что-то неожиданное. Например, 21 апреля она исполнила фрагменты из трех композиций Авичи — шведского электронного музыканта, о смерти которого стало известно накануне.

Звучат фрагменты композиций «Wake Me Up», «Hey Brother» и «Without You» 
Sander P

Это не первый раз, когда Фибих звонит в честь умершего музыканта. В прошлом году она также почтила память вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона.

Звучат фрагменты песен «What Iʼve Done» и «Numb»
Jonathan Schoenmaker

А в позапрошлом — Дэвида Боуи.

Звучит фрагмент песни «Space Oddity»
Marchal Molenaar

А в 2014 году Фибих вместе с двумя пианистами сыграла целый концерт, состоящий из песен ABBA.

53 минуты ABBA на колоколах и фортепиано
Pieter van der Valk

Умер Авичи

Фото в анонсе: Shutterstock

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Фото в анонсе: Shutterstock

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