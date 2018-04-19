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Вышел трейлер фильма «Великий уравнитель 2». Дензел Вашингтон снова всех убивает

Meduza
13:36, 19 апреля 2018

Студия Sony Pictures опубликовала трейлер фильма «Великий уравнитель 2» режиссера Антуана Фукуа. В главной роли второго «Уравнителя» снова снялся Дензел Вашингтон; его герой, бывший агент ЦРУ Роберт Маккол, продолжает сеять справедливость.

Осторожно: в трейлере есть сцены жестокости, не смотрите его, если вы излишне чувствительны.
Sony Pictures Entertainment

Российская премьера фильма «Великий уравнитель 2» запланирована на сентябрь 2018 года.

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