На картах Google появилась «достопримечательность» Новосибирска: дорожная яма. У нее пять звезд

Обновление. Вскоре после публикации материала яму убрали из раздела «Достопримечательности» Google Maps. Также пропали все отзывы о ней.

Яма на улице Котовского в Новосибирске попала в раздел «Достопримечательности» сервиса Google Maps.

На момент написания материала у ямы был пятизвездочный рейтинг и 75 отзывов. Пользователи отмечают «прекрасный вид» достопримечательности, ее «русский дух» и «несгибаемый характер».

Теперь гостям города и начинающим краеведам будет проще ответить на вопрос: а на что ещё посмотреть в Новосибирске?

Яма на Котовского. Теперь и на Google maps. pic.twitter.com/qQmgO8KJiC — Яма на Котовского (@yama_nsk) April 19, 2018

«Бывал в этой яме неоднократно… И, думаю, побываю еще там не раз. Я можно сказать завсегдатай этой ямы, постоянный клиент. Деятельность свою яма ведет давно, качественно и стабильно», — написал один из пользователей.

Яма на Котовского приглашает для сотрудничества дайвинг-центры Новосибирска pic.twitter.com/S6jaJBoJPm — Dmitriy Mishin (@Loving_Juice) April 9, 2018

Яма стала мемом у местных жителей в 2016 году. Ее несколько раз пытались заделать, но яма появлялась снова. Новосибирцы отмечают, что на улице Котовского не одна яма, а несколько, но попавшая на карты Google — самая глубокая.