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На картах Google появилась «достопримечательность» Новосибирска: дорожная яма. У нее пять звезд

Meduza
15:16, 19 апреля 2018
Обновление. Вскоре после публикации материала яму убрали из раздела «Достопримечательности» Google Maps. Также пропали все отзывы о ней.

Яма на улице Котовского в Новосибирске попала в раздел «Достопримечательности» сервиса Google Maps.

На момент написания материала у ямы был пятизвездочный рейтинг и 75 отзывов. Пользователи отмечают «прекрасный вид» достопримечательности, ее «русский дух» и «несгибаемый характер».

«Бывал в этой яме неоднократно… И, думаю, побываю еще там не раз. Я можно сказать завсегдатай этой ямы, постоянный клиент. Деятельность свою яма ведет давно, качественно и стабильно», — написал один из пользователей.

Яма стала мемом у местных жителей в 2016 году. Ее несколько раз пытались заделать, но яма появлялась снова. Новосибирцы отмечают, что на улице Котовского не одна яма, а несколько, но попавшая на карты Google — самая глубокая.

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