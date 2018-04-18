«Ящик Пандоры уже открыт»: вышел трейлер второго «Мира Юрского периода»

Студия Universal Pictures опубликовала новый трейлер фильма «Мир Юрского периода 2» с Крисом Праттом в главной роли.

В новой части кинофраншизы проснувшийся вулкан уничтожает остров Нублар, на котором располагался парк развлечений. Часть динозавров удается спасти, но на этом их проблемы не заканчиваются.

МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2 | Официальный трейлер 3 HD Universal Pictures Russia

«Мир Юрского периода 2» снял режиссер Хуан Антонио Байона. В российский прокат фильм выйдет 7 июня, за две недели до американского релиза.