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«Ящик Пандоры уже открыт»: вышел трейлер второго «Мира Юрского периода»

Meduza
15:35, 18 апреля 2018

Студия Universal Pictures опубликовала новый трейлер фильма «Мир Юрского периода 2» с Крисом Праттом в главной роли.

В новой части кинофраншизы проснувшийся вулкан уничтожает остров Нублар, на котором располагался парк развлечений. Часть динозавров удается спасти, но на этом их проблемы не заканчиваются.

МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2 | Официальный трейлер 3 HD
Universal Pictures Russia

«Мир Юрского периода 2» снял режиссер Хуан Антонио Байона. В российский прокат фильм выйдет 7 июня, за две недели до американского релиза.

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