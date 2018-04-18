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«Ящик Пандоры уже открыт»: вышел трейлер второго «Мира Юрского периода»
Студия Universal Pictures опубликовала новый трейлер фильма «Мир Юрского периода 2» с Крисом Праттом в главной роли.
В новой части кинофраншизы проснувшийся вулкан уничтожает остров Нублар, на котором располагался парк развлечений. Часть динозавров удается спасти, но на этом их проблемы не заканчиваются.
«Мир Юрского периода 2» снял режиссер Хуан Антонио Байона. В российский прокат фильм выйдет 7 июня, за две недели до американского релиза.